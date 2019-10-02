Гривна в обменниках резко обвалилась: курс валют

Курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 38,04 коп. до 26,6686 UAH/EUR, курс продажи повысился на 56,45 коп. до 27,4457 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5400 25,1869 26,6686 27,4457 3,42 3,91 Максимальный 24,9500 25,8000 27,1500 27,9500 3,75 5,00 Минимальный 24,1500 24,8000 26,2000 27,0000 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD после неожиданного визита Президента Зеленского в НБУ.

Тем временем, во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен в то время, как финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.