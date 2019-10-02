подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 октября 2019, среда, 10:13 1471
Финансы 2019-10-02T10:13:56+03:00
Українські Новини
Гривна в обменниках резко обвалилась: курс валют

Гривна в обменниках резко обвалилась: курс валют

Курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 38,04 коп. до 26,6686 UAH/EUR, курс продажи повысился на 56,45 коп. до 27,4457 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,5400 25,1869 26,6686 27,4457 3,42 3,91
Максимальный 24,9500 25,8000 27,1500 27,9500 3,75 5,00
Минимальный 24,1500 24,8000 26,2000 27,0000 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD после неожиданного визита Президента Зеленского в НБУ.

Тем временем, во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен в то время, как финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Обмен валют курс рубля курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне

Архив
Новости
ГПУ расследует выдачу жителям Украины всех паспортов других стран: венгерских, румынских, польских и российских 10:49
В Украине хотят ликвидировать тысячу госпредприятий 10:44
Курс продажи рубля в обменниках Киева повысился 10:39
В Полтаве полицейский приставал к женщине и избил подростка, который за нее заступился 10:31
"Укроборонпром" договорился о проведении аудита 10:21
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok