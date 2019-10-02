Гривна в обменниках резко обвалилась: курс валют

Курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH\/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH\/USD\r\nВ среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 55,33 коп. до 25,1869 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 38,04 коп. до 26,6686 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 56,45 коп. до 27,4457 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,5400\r\n25,1869\r\n26,6686\r\n27,4457\r\n3,42\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,9500\r\n25,8000\r\n27,1500\r\n27,9500\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,1500\r\n24,8000\r\n26,2000\r\n27,0000\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH\/USD после неожиданного визита Президента Зеленского в НБУ.\r\nТем временем, во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен в то время, как финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.