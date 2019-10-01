С 1 октября исчезнут монеты, бумажный документооборот, а также изменятся реквизиты для оплаты налогов

С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу перечень законов и изменений, принятых новой властью.

Українські Новини расскажут о том, какие новшества ожидают украинцев с октября 2019 года.

Деньги

Одной из основных новаций в октябре ожидается появление купюры номиналом 1000 гривен.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в июне объявил об изменениях в номинальном ряде банкнот и монет. Об этом сообщала пресс-служба НБУ.

Таким образом, с 1 октября во вторник из обихода исчезнут монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Кроме того, с 25 октября в силу вступит использование купюры номиналом в 1000 ривен.

В результате - после завершения процесса изъятия мелких монет и введение в обращение банкноты нового номинала - номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, - уточнил Яков Смолий. - Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Большой Великобритании в Чехию, Дании, Швейцарии и Австралии ", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Изменения в налоговой системе

В Государственной налоговой службе Украины заявили, что с 1 октября 2019 года изменятся реквизиты для оплаты налогов. Об этом говорится в постановлении № 41 от 22 февраля 2019 года.

Согласно постановлению, с 1 октября казначейство изменит реквизиты для оплаты налогов в Украине. Это связано с переходом банковской системы Украины на IBAN (International Bank Account Number – международный номер банковского счета).

Исчезнут бумажные документы

В сентябре министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook заявил о том, что планирует запретить бумажный документообмен между госорганами с 1 октября 2019 года.

2 сентября на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что с октября Кабинет министров и государственные органы полностью откажутся от бумажного документооборота.

В общественном транспорте перестанут работать кондукторы

6 сентября департамент Инфраструктуры КГГА заявил о том, что с октября месяца кондукторов переквалифицируют в контролеров. Известно, что на данный момент "Киевпасстранс" нуждается в услугах 600 контролеров, однако их число планируют увеличить.

Ранее Українські Новини сообщали, что с 30 сентября возобновилось движение трамваев в Киеве № 1, № 3, которые находились на реконструкции А движение автобусов №3 и №4, которые ездили по маршруту трамваев закрылось.

Кроме того, сообщалось,что в 2019 году перевод часов на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, которое выпадает на 27 число.