Гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 29 коп. в среду снизился на 27 коп. до 24,91 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,82-24,85 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,87-24,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,90-24,93 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,14% с 27,72 UAH/USD до 24,91 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк связывает сохранение цен, несмотря на укрепление гривны, с низкой конкуренцией на отдельных рынках. Нацбанк отмечает, что это объясняется инерционностью в установлении цен, низкой конкуренцией на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости, влиянием других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, которое длительное время наблюдается в Украине.

Тем временем курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD