Ні капітуляції! - По всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра"

На Майдані Незалежності в Києві, в центрі Львова, Харкова та в інших містах зараз проходять протести. Активісти виступають проти узгодження Україною тексту формули Штайнмайєра і називають це "капітуляцію перед Росією", повідомляє "24 канал".

1 жовтня українська сторона підписала в Мінську "формулу Штайнмайєра" з урегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдику лист, в якому держава погоджується з формулюваннями формули Штайнмайєра.

Через це увечері 1 жовтня в низці міст Україні почалися протести. 2 жовтня на головні площі міст знову вийшли кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" і "Нацдружини". Наймасштабніший протест розпочався ввечері у столиці. Люди тримають у руках прапори України, плакати проти формули Штайнмайєра і вигукують "Ні капітуляції!", "Росія – агресор".

Протести на Майдані Незалежності в Києві.

Активісти закликають владу України не підписувати документ формули Штайнмайєра, оскільки це представляє загрозу для суверенітету держави.

Протести в Києві. Фото: Андрій Костюк/"24 канал"

На мітинг у Львові теж почали збиратися небайдужі українці. Зараз біля пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи протестують близько сотні людей.

Протести у Львові. Фото: Юлія Гилей/"24 канал"

Крім того, протести проходять і в 18 містах України – Вінниці, Краматорську, Маріуполі, Харкові, на Донбасі та інших.

Протести в Харкові. Фото: Харків NOW/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, журналіст опублікував текст "формули Штайнмайєра". Вчора на Майдані збиралися противники "формули Штайнмайєра". На Майдані вранці було спокійно, а під Радою збиралися активісти.

Також більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили. У Харкові та Львові, також пройшли акції протесту проти "формули Штайнмайєра".

Тим часом Кучма опублікував лист Сайдику з згодою на "формулу Штайнмайєра", яке підписав вчора від імені України.