Ні капітуляції! - По всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра"

На Майдані Незалежності в Києві, в центрі Львова, Харкова та в інших містах зараз проходять протести. Активісти виступають проти узгодження Україною тексту формули Штайнмайєра і називають це "капітуляцію перед Росією", повідомляє "24 канал".\r\n1 жовтня українська сторона підписала в Мінську "формулу Штайнмайєра" з урегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдику лист, в якому держава погоджується з формулюваннями формули Штайнмайєра.\r\nЧерез це увечері 1 жовтня в низці міст Україні почалися протести. 2 жовтня на головні площі міст знову вийшли кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" і "Нацдружини". Наймасштабніший протест розпочався ввечері у столиці. Люди тримають у руках прапори України, плакати проти формули Штайнмайєра і вигукують "Ні капітуляції!", "Росія – агресор".\r\nПротести на Майдані Незалежності в Києві.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАктивісти закликають владу України не підписувати документ формули Штайнмайєра, оскільки це представляє загрозу для суверенітету держави.\r\nПротести в Києві. Фото: Андрій Костюк\/"24 канал"\r\n\r\nНа мітинг у Львові теж почали збиратися небайдужі українці. Зараз біля пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи протестують близько сотні людей.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПротести у Львові. Фото: Юлія Гилей\/"24 канал"\r\nКрім того, протести проходять і в 18 містах України – Вінниці, Краматорську, Маріуполі, Харкові, на Донбасі та інших.\r\nПротести в Харкові. Фото: Харків NOW\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журналіст опублікував текст "формули Штайнмайєра". Вчора на Майдані збиралися противники "формули Штайнмайєра". На Майдані вранці було спокійно, а під Радою збиралися активісти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили. У Харкові та Львові, також пройшли акції протесту проти "формули Штайнмайєра".\r\nТим часом Кучма опублікував лист Сайдику з згодою на "формулу Штайнмайєра", яке підписав вчора від імені України.