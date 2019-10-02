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02 октября 2019, среда, 14:31 339
Общество 2019-10-02T14:34:21+03:00
Українські Новини
Большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили, - соцопрос

Большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили, - соцопрос

34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за прекращение боевых действий и замораживание конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов попросили ответить, какой вариант решения конфликта на Донбассе они поддерживают.

Большинство (34%) поддержало инициативу о прекращении боевых действий, объявлении территорий временно оккупированными и замораживании конфликта.

Еще 23% выступают за предоставление этим территориям статуса автономий в составе Украины.

Также 23% респондентов выступают за продолжение боевых действий до полного восстановления контроля украинской власти над всей территорией Донбасса.

Кроме того, 6% украинцев, опрошенных "Ретингом", за отделение указанных территорий от Украины.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Было опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Исследование проводилось с 21 по 25 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник, 1 октября, в Минске ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера".

После чего Леонид Кучма опубликовал письмо Мартину Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины.

Больше новостей о: Соцопрос война на Донбассе Прекращение вооруженного конфликта капитуляция формула Штайнмайера

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