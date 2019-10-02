В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера"

Кроме Киева, на протест против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" вышли жители Харькова и Львова. Так, в Харькове под зданием СБУ проходит акция "Нет капитуляции!"\r\nУчастники харьковского митинга выступают также против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации, пишет "24 канал".\r\n\r\nПротив "формулы Штайнмайера" протестуют и возле управления СБУ во Львове.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве проходит акция протеста на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также митинг на улице Банковой, у Офиса Президента. \r\nТем временем в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили согласование так называемой "формулы Штайнмайера". А в "ДНР" согласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой".\r\nЛидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n