В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера"

Кроме Киева, на протест против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" вышли жители Харькова и Львова. Так, в Харькове под зданием СБУ проходит акция "Нет капитуляции!"

Участники харьковского митинга выступают также против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации, пишет "24 канал".

Против "формулы Штайнмайера" протестуют и возле управления СБУ во Львове.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве проходит акция протеста на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также митинг на улице Банковой, у Офиса Президента.

Тем временем в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили согласование так называемой "формулы Штайнмайера". А в "ДНР" согласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой".

Лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".