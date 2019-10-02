Протестующие разошлись по домам: на Майдане утром спокойно, а под Радой собираются активисты

Акции протеста, в том числе и против реализации формулы Штайнмайера, не проходят на Майдане Незалежности утром 2 октября. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Площадь практически пуста, по ней передвигаются только немногочисленные прохожие. Движение транспорта осуществляется беспрепятственно. Никаких палаток или каких либо других временных сооружений на Майдане не установлено.

Протесты под Радой

В то же время, по состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты. Как сообщают источники Украинской правды, 2 октября на заседание фракции "Слуга народа" придет президент Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве проходит акция протеста на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также митинг на улице Банковой, у Офиса Президента. По сообщениям СМИ, протестующие намерены провести 2 октября акцию протеста под Радой, а вечером этого же дня - на Майдане. Зеленский вечером 1 октября на брифинге подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.Также Зеленский отметил, что новый закон об особом статусе Донбасса парламент разработает после декабря и заверил, что никакой "капитуляции" не будет.

Тем временем в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили согласование так называемой "формулы Штайнмайера". А в "ДНР" согласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой".

Лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".