Протестующие разошлись по домам: на Майдане утром спокойно, а под Радой собираются активисты

Акции протеста, в том числе и против реализации формулы Штайнмайера, не проходят на Майдане Незалежности утром 2 октября. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nПлощадь практически пуста, по ней передвигаются только немногочисленные прохожие. Движение транспорта осуществляется беспрепятственно. Никаких палаток или каких либо других временных сооружений на Майдане не установлено.\r\nПротесты под Радой\r\nВ то же время, по состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты. Как сообщают источники Украинской правды, 2 октября на заседание фракции "Слуга народа" придет президент Владимир Зеленский.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве проходит акция протеста на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также митинг на улице Банковой, у Офиса Президента. По сообщениям СМИ, протестующие намерены провести 2 октября акцию протеста под Радой, а вечером этого же дня - на Майдане. Зеленский вечером 1 октября на брифинге подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.Также Зеленский отметил, что новый закон об особом статусе Донбасса парламент разработает после декабря и заверил, что никакой "капитуляции" не будет.\r\nТем временем в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили согласование так называемой "формулы Штайнмайера". А в "ДНР" согласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой".\r\nЛидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n