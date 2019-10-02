Журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера"

"Формулу Штайнмайера"во вторник, 1 октября, подписали Мартин Сайдик, Б. Грызлов, Н. Никонорова (от "отдельных районов Донецкой области") и В. Дейнего (от "отдельных районов Луганской области"). Об этом написал главный редактор радио НВ Валерий Калныш в Facebook, а также выложил скрины документов.

"То, что было подписано 1 октября 2019 г. в Минске. Точно такие же копии подписали Мартин Сайдик, Б. Грызлов, Н. Никонорова (от "отдельных районов Донецкой области") и В. Дейнего (от "отдельных районов Луганской области"). Один в один (без шапки и 1 абзаца) то, что ранее выложил у себя Роман Безсмертний. Собственно об этом и говорил Сайдик, когда сообщал на пресс-конференции о неких письмах. То есть, каждая из сторон в ТКГ прислала свой, согласованный со всеми сторонами текст на имя Сайдика, при этом нет подписей всех участников под одним документом. Напомню (не к ночи будет помянут) слова главы МИД РФ Лаврова в середине сентября, когда планировалось подписание единого документа: "Были сомнения перед встречей Контактной группы, что, может быть, проблема количества подписантов стала причиной того, что это сорвалось. Но Леонид Кучма заявил, что он вообще не хочет этого подписывать, иначе в Киеве будет очередной Майдан", - написал журналист.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".