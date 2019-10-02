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  • Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины
02 октября 2019, среда, 12:31 272
Политика 2019-10-02T12:32:01+03:00
Українські Новини
Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины

Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины

Леонид Кучма. Фото: АПУ
Леонид Кучма. Фото: АПУ

Пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы Дарья Олифер обнародовала текст согласованной "формулы Штайнмайера".

Она опубликовала текст на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Формула изложена в подписанном Кучмой письме на имя представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Аналогичное письмо подписано российской стороной и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

В нем изложена согласованная 11 сентября дипломатическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) редакция имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Она предполагает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Эти выборы должны быть назначены и проведены в соответствие с украинской Конституцией и специальным законом, регулирующим вышеупомянутые выборы.

Закон будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами о соответствии выборов в целом стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов и украинскому законодательству.

Закон продолжит действовать на постоянной основе, если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод, что выборы были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".

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