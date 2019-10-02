Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины

Пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы Дарья Олифер обнародовала текст согласованной "формулы Штайнмайера".\r\nОна опубликовала текст на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nФормула изложена в подписанном Кучмой письме на имя представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.\r\nАналогичное письмо подписано российской стороной и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ нем изложена согласованная 11 сентября дипломатическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) редакция имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.\r\nОна предполагает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.\r\nЭти выборы должны быть назначены и проведены в соответствие с украинской Конституцией и специальным законом, регулирующим вышеупомянутые выборы.\r\nЗакон будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами о соответствии выборов в целом стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов и украинскому законодательству.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗакон продолжит действовать на постоянной основе, если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод, что выборы были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.\r\nКроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".