підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 23:08 17
Суспільство 2019-10-02T00:15:01+03:00
Українські Новини
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра"

Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра"

Лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді", передають Українські Новини.

Він зазначив, що виходом на протест на вул. Банкову патріоти і ветерани показують владі, що вони такі ж, як і 5 років тому.

"Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну", - сказав Білецький.

Він також заявив, що Президент Володимир Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві близько 700 осіб мітингують на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Крім того, акція протесту проходить також на вулиці Банковій, біля Офісу Президента.

1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського

Колишній Президент Петро Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".

А партія Вакарчука вимагає від Зеленського пояснити "формулу Штайнмайєра" на закритому засіданні Ради.

Більше новин про: Акція протесту Андрій Білецький Нацкорпус формула Штайнмайєра

Архів
Новини
У Росії раді погодженню "формули Штайнмайєра" 23:57
У Берліні в узгодженні "формули Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру 23:28
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Партія Вакарчука вимагає від Зеленського пояснити "формулу Штайнмайєра" на закритому засіданні Ради 22:38
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг, – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok