Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра"

Лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді", передають Українські Новини.

Він зазначив, що виходом на протест на вул. Банкову патріоти і ветерани показують владі, що вони такі ж, як і 5 років тому.

"Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну", - сказав Білецький.

Він також заявив, що Президент Володимир Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців.

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Як повідомляли Українські Новини, у Києві близько 700 осіб мітингують на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Крім того, акція протесту проходить також на вулиці Банковій, біля Офісу Президента.

1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського

Колишній Президент Петро Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".

А партія Вакарчука вимагає від Зеленського пояснити "формулу Штайнмайєра" на закритому засіданні Ради.