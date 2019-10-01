Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра"

Лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".\r\nПро це він написав у своєму блозі на "Українській правді", передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що виходом на протест на вул. Банкову патріоти і ветерани показують владі, що вони такі ж, як і 5 років тому.\r\n"Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну", - сказав Білецький.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін також заявив, що Президент Володимир Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0SUBfG7oWjc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві близько 700 осіб мітингують на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Крім того, акція протесту проходить також на вулиці Банковій, біля Офісу Президента.\r\n1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.\r\nТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКолишній Президент Петро Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".\r\nА партія Вакарчука вимагає від Зеленського пояснити "формулу Штайнмайєра" на закритому засіданні Ради.