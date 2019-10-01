На акцию протеста против "формулы Штайнмайера" под ОПУ стягивают силовиков

В Киеве под Офис Президента, где сотни активистов протестуют против подписания "формулы Штайнмайера" стянули силовиков.

Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Под Офисом Президента собрались представители различных политических и общественных формирований - "Национальный корпус", "Национальные дружины", ВО "Свобода".

Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

Акция протеста под ОПУ. Фото: Олег Богачук/censor.net

Все входы в Офис президента охраняет Национальная полиция. Также работают представители полиции диалога.

В настоящее время обстановка в Офисом президента спокойная.

Как сообщали Українськi Новини, около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе, а также подписала "формулу Штайнмайера".