На акцию протеста против "формулы Штайнмайера" под ОПУ стягивают силовиков

В Киеве под Офис Президента, где сотни активистов протестуют против подписания "формулы Штайнмайера" стянули силовиков.\r\nОб этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".\r\nПод Офисом Президента собрались представители различных политических и общественных формирований - "Национальный корпус", "Национальные дружины", ВО "Свобода".\r\nМитингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nАкция протеста под ОПУ. Фото: Олег Богачук\/censor.net\r\nВсе входы в Офис президента охраняет Национальная полиция. Также работают представители полиции диалога.\r\nВ настоящее время обстановка в Офисом президента спокойная.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nВладимир Зеленский на брифинге подтвердил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе, а также подписала "формулу Штайнмайера".