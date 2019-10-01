Партия Вакарчука требует от Зеленского объяснить "формулы Штайнмайера" на закрытом заседании Рады

Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания Рады, на котором Президент Владимир Зеленский должен объяснить детали согласования "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится в сообщении на сайте партии, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что из существующей информации невозможно понять, какие договоренности были достигнуты в Минске (Беларусь).

"Красные линии", которые власть не имеет права переходить, партией "Голос" были озвучены давно. Мы категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса без полного безусловного контроля украинского государства за украинско-российской границей", - подчеркивается в сообщении.

Партия также отмечает, что любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан.

Безопасность же возможна только при условии полного контроля Украины над границей.

Как сообщали Українськi Новини, Украина согласовала "формулу Штайнмайера". Кроме того, ТКГ также договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского на Донбассе.

Петр Порошенко назвал "формулу Штайнмайера", "формулой Путина".

Тем временем около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".