ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского, - Зеленский

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе и подписала "формулу Штайнмайера".

Об этом на брифинге сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - сказал он.

Зеленский привел в пример ситуация в Станице Луганской, где прошло успешное разведение войск и до конца ноября планируется завершить восстановление пешеходного моста.

Президент также сообщил, что в ходе заседания ТКГ также обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения украинских пленных.

В этом контексте он упомянул журналиста Станислава Асеева, который более 2 лет находится в тюрьме самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР).

Как сообщали Українські Новини, украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Ранее под Офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера".

Тем временем помощник Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.