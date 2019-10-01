ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского, - Зеленский

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе и подписала "формулу Штайнмайера".\r\nОб этом на брифинге сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.\r\n"Была достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - сказал он.\r\nЗеленский привел в пример ситуация в Станице Луганской, где прошло успешное разведение войск и до конца ноября планируется завершить восстановление пешеходного моста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент также сообщил, что в ходе заседания ТКГ также обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения украинских пленных.\r\nВ этом контексте он упомянул журналиста Станислава Асеева, который более 2 лет находится в тюрьме самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР).\r\nКак сообщали Українські Новини, украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске.\r\nРанее под Офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера". \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем помощник Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.