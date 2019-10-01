Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина"

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал "формулу Штайнмайера", которую сегодня согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, "формулой Путина".

Об этом говорится в видообращении Порошенко и его партии "Европейская солидарность" в социальной сети Facebook.

"Никакой "формулы Штайнмайера", как составляющей Минских соглашений, не существует! Подписание формулы русского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить Украинское государство", - говорится в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского.