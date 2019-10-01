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01 октября 2019, вторник, 22:00 926
Политика 2019-10-01T22:09:54+03:00
Українські Новини
Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина"

Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина"

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал "формулу Штайнмайера", которую сегодня согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, "формулой Путина".

Об этом говорится в видообращении Порошенко и его партии "Европейская солидарность" в социальной сети Facebook.

"Никакой "формулы Штайнмайера", как составляющей Минских соглашений, не существует! Подписание формулы русского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить Украинское государство", - говорится в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского.

Больше новостей о: война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Зеленский Европейская солидарность формула Штайнмайера

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