Рекордне падіння гривні: НБУ показав офіційний курс валют посеред тижня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD після несподіваного візиту Президента Володимира Зеленського до Нацбанку

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3008,304 100 доларів США 2455,5302 100 швейцарських франків 2453,729 1000 ієн 226,7828 10 російських рублів 3,7738 100 євро 2676,0368

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку різко обвалилася після падіння офіційного курсу. Також агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року. Крім того, у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття, а з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.

Тим часом Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень.