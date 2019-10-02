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02 жовтня 2019, середа, 05:48 5
Фінанси 2019-10-02T05:48:03+03:00
Українські Новини
Рекордне падіння гривні: НБУ показав офіційний курс валют посеред тижня

Рекордне падіння гривні: НБУ показав офіційний курс валют посеред тижня

Гривні.
Гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD після несподіваного візиту Президента Володимира Зеленського до Нацбанку.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3008,304
100 доларів США 2455,5302
100 швейцарських франків 2453,729
1000 ієн 226,7828
10 російських рублів 3,7738
100 євро 2676,0368

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку різко обвалилася після падіння офіційного курсу. Також агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року. Крім того, у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття, а з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.

Тим часом Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень.

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