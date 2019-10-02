Рекордне падіння гривні: НБУ показав офіційний курс валют посеред тижня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH\/USD після несподіваного візиту Президента Володимира Зеленського до Нацбанку.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3008,304\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2455,5302\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2453,729\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n226,7828\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7738\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2676,0368\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку різко обвалилася після падіння офіційного курсу. Також агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року. Крім того, у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття, а з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.\r\nТим часом Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень.