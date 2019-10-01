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01 октября 2019, вторник, 16:38 884
Экономика 2019-10-01T16:38:43+03:00
Українські Новини
НБУ рекордно обвалил официальный курс гривны

НБУ рекордно обвалил официальный курс гривны

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

После визита Президента Украины Вадимира Зеленского в Национальный банк, регулятор понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Раньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года.  При этом в последний день сентября доллар обвалился до уровня 2015 года. 

При этом в последний день сентября доллар обвалился до уровня 2015 года. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

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