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01 октября 2019, вторник, 16:29 379
Финансы 2019-10-01T16:58:29+03:00
Українські Новини
После неожиданного визита Зеленского в Нацбанк гривна просела на 35 копеек

После неожиданного визита Зеленского в Нацбанк гривна просела на 35 копеек

Зеленский и Гончарук в НБУ. Фото: Василий Фурман/Facebook
Зеленский и Гончарук в НБУ. Фото: Василий Фурман/Facebook

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук посетили Национальный банк Украины, после чего гривна обвалилась больше чем на 35 копеек.

О визите Президента написал член Совета НБУ Василий Фурман на своей странице в соцсети Facebook, ранее посещение Зеленского анонсировала также официальная страница Нацбанка.

"Сегодня Президент Украины вместе с премьер-министром посетили НБУ. Состоялась встреча с коллективом регулятора", - написал Фурман и опубликовал фото со встречи.

Также визит подтвердила начальница пресс-службы Нацбанка Валерия Селезнева.

"Сегодня Президент Украины посетил Национальный банк. Состоялась короткая встреча с коллективом", - сообщила она.

При этом глава НБУ Яков Смолий заявил на встрече, что НБУ отвечает за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста.  После этого гривна обвалилась на на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Зеленский и Гончарук в НБУ. Фото: Валерия Селезнева/FacebookЗеленский и Гончарук в НБУ. Фото: Валерия Селезнева/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года.  При этом в последний день сентября доллар обвалился до уровня 2015 года.

Тем временем НАБУ засекретило расследование против Смолия.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс Президент Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук

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