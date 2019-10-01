После неожиданного визита Зеленского в Нацбанк гривна просела на 35 копеек

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук посетили Национальный банк Украины, после чего гривна обвалилась больше чем на 35 копеек.

О визите Президента написал член Совета НБУ Василий Фурман на своей странице в соцсети Facebook, ранее посещение Зеленского анонсировала также официальная страница Нацбанка.

"Сегодня Президент Украины вместе с премьер-министром посетили НБУ. Состоялась встреча с коллективом регулятора", - написал Фурман и опубликовал фото со встречи.

Также визит подтвердила начальница пресс-службы Нацбанка Валерия Селезнева.

"Сегодня Президент Украины посетил Национальный банк. Состоялась короткая встреча с коллективом", - сообщила она.

При этом глава НБУ Яков Смолий заявил на встрече, что НБУ отвечает за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. После этого гривна обвалилась на на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Зеленский и Гончарук в НБУ. Фото: Валерия Селезнева/Facebook

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Тем временем НАБУ засекретило расследование против Смолия.