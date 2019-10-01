Гривна на межбанке резко обвалилась после падения официального курса

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 24 коп. во вторник снизился на 29 коп. до 24,64 UAH\/USD в то время, как Президент Владимир Зеленский посетил НБУ и официальный курс гривны обвалился более чем на 35 копеек.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,55-24,591 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,50-24,53 UAH\/USD, после чего начали расти и установились на уровне 24,62-24,66 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,11% с 27,72 UAH\/USD до 24,64 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ рекордно обвалил официальный курс гривны. Также агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов. Также гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября. Ранее доллар обвалился до уровня 2015 года.