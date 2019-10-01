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01 октября 2019, вторник, 17:04 197
Финансы 2019-10-01T17:05:52+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке резко обвалилась после падения официального курса

Гривна на межбанке резко обвалилась после падения официального курса

Гривны. Фото: prozoro.info
Гривны. Фото: prozoro.info

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 24 коп. во вторник снизился на 29 коп. до 24,64 UAH/USD в то время, как Президент Владимир Зеленский посетил НБУ и официальный курс гривны обвалился более чем на 35 копеек.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,55-24,591 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,50-24,53 UAH/USD, после чего начали расти и установились на уровне 24,62-24,66 UAH/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,11% с 27,72 UAH/USD до 24,64 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ рекордно обвалил официальный курс гривны. Также агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года.

В сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов. Также гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября. Ранее доллар обвалился до уровня 2015 года.

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