Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО, - Офис Президента

Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказано в нем.\r\nСообщается, что Зеленский рассмотрит его после возвращения в Киев.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, а в пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.\r\nРанее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США. \r\nТакже в СМИ появилось заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.