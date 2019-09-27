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27 сентября 2019, пятница, 13:37 716
Политика 2019-09-27T13:40:11+03:00
Українські Новини
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО, - Офис Президента

Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО, - Офис Президента

Александр Данилюк. Фото: 24 канал
Александр Данилюк. Фото: 24 канал

Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказано в нем.

Сообщается, что Зеленский рассмотрит его после возвращения в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, а в пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.  

Также в СМИ появилось заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.

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