НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать декларирование недостоверной информации бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком за 2015-2016 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

Данилюк в исправленных декларациях за 2015 года и 2016 отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и супруге.

Сумма недостоверных сведений в декларациях составляет более 1,6 гривен в каждой.

Выводы о выявленных признаках уголовных преступлений направят в НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных на сумму более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За життя").

19 сентября НАБУ открыло дело против главы Национального банка Украины Якова Смолия по факту декларирования недостоверной информации.

Кроме того Маркарову вызвали на допрос в НАПК из-за декларирования недостоверной информации.