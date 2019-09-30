НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать декларирование недостоверной информации бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком за 2015-2016 года.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.\r\nДанилюк в исправленных декларациях за 2015 года и 2016 отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и супруге.\r\nСумма недостоверных сведений в декларациях составляет более 1,6 гривен в каждой.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВыводы о выявленных признаках уголовных преступлений направят в НАБУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 сентября НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных на сумму более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За життя").\r\n19 сентября НАБУ открыло дело против главы Национального банка Украины Якова Смолия по факту декларирования недостоверной информации.\r\nКроме того Маркарову вызвали на допрос в НАПК из-за декларирования недостоверной информации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n