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27 сентября 2019, пятница, 16:26 1792
Политика 2019-09-27T16:26:31+03:00
Українські Новини
Данилюк уволился из-за конфликта с Богданом, - СМИ

Данилюк уволился из-за конфликта с Богданом, - СМИ

Министр финансов Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Министр финансов Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении главы СНБО.

В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

В свою очередь, собеседники издания в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере: "Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно".

Как сообщали Українські Новини, Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО.

А в пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.  

Также в СМИ появилось заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.

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