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02 августа 2019, пятница, 12:51 131
Президент 2019-08-02T13:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Владимир Зеленский и Андрей Богдан . Фото: .facebook/Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан . Фото: .facebook/Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

Это произошло в ходе разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки Главы государства, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Богдана, а также может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.

Согласно трудовому кодексу, работники имеют право написать заявление об увольнении, в то же согласно положению об Офисе Президента глава государства по собственному желанию назначает и увольняет руководителя Офиса, его заместителей, своих помощников и советников, пресс-секретаря, представителей и уполномоченных.

Как сообщали Українські Новини, после распространения в СМИ заявления об увольнениии Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко

2 августа Андрей Богдан не пришел в Офис Президента на работу, поскольку работает на выезде.

Журналист позже сообщила, что заявление об увольнении по собственному желанию главы Офиса президента Украины Андрея Богдана распространили из самого Офиса.

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