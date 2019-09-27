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27 сентября 2019, пятница, 18:13 2001
Судебная власть 2019-09-27T18:39:20+03:00
Українські Новини
НАБУ возьмется за Данилюка

НАБУ возьмется за Данилюка

Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло нарушение в электронных декларациях Александра Данилюка, который подал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "UN - сливы и груши".

"Между тем, пока все обсуждают отставку Секретаря СНБО Александра Данилюка, НАПК увидел нарушения в его декларациях 2015 и 2016 годы. Материалы ближайшее время направят в НАБУ и очень сильно пахнет уголовным делом по ст. 366-1 УК", - говорится в нем.

Отмечается, что сумма нарушений Данилюка невелика.

Как сообщали Українські Новини, Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Тем временем в пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.

Ранее в СМИ появилось заявление Богдана об отставке. После чего он подтвердил, что такое заявление написал. В то же время Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления.

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