НАБУ возьмется за Данилюка

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло нарушение в электронных декларациях Александра Данилюка, который подал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "UN - сливы и груши".

"Между тем, пока все обсуждают отставку Секретаря СНБО Александра Данилюка, НАПК увидел нарушения в его декларациях 2015 и 2016 годы. Материалы ближайшее время направят в НАБУ и очень сильно пахнет уголовным делом по ст. 366-1 УК", - говорится в нем.

Отмечается, что сумма нарушений Данилюка невелика.

Как сообщали Українські Новини, Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Тем временем в пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.

Ранее в СМИ появилось заявление Богдана об отставке. После чего он подтвердил, что такое заявление написал. В то же время Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления.