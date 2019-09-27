Данилюк не подавал заявление об увольнении, - пресс-служба

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не подавал в отставку и находится на работе.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.\r\n"Александр Данилюк находится на рабочем месте", - сказала сотрудник ведомства.\r\nПо ее словам, он не подавал заявление об отставке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США. \r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТакже президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.\r\nЖурналист позже сообщила, что заявление об увольнении по собственному желанию главы Офиса президента Украины Андрея Богдана распространили из самого Офиса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n