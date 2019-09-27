Данилюк не подавал заявление об увольнении, - пресс-служба

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не подавал в отставку и находится на работе.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Александр Данилюк находится на рабочем месте", - сказала сотрудник ведомства.

По ее словам, он не подавал заявление об отставке.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал.