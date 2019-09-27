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27 сентября 2019, пятница, 13:30 310
Силовые структуры 2019-09-27T13:36:23+03:00
Українські Новини
Данилюк не подавал заявление об увольнении, - пресс-служба

Данилюк не подавал заявление об увольнении, - пресс-служба

Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не подавал в отставку и находится на работе.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Александр Данилюк находится на рабочем месте", - сказала сотрудник ведомства.

По ее словам, он не подавал заявление об отставке.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США. 

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. 

Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.

Журналист позже сообщила, что заявление об увольнении по собственному желанию главы Офиса президента Украины Андрея Богдана распространили из самого Офиса.

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