Як зміниться курс долара в найближчі роки: агентство S&P дало прогноз до 2022 року

Міжнародне кредитне агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на найближч 4 роки.

Як повідомляється на офіційному сайті агентства, згідно з прогнозами експертів, обмінний курс буде виглядати так:

2019 – 27,00 грн/долар,

2020 році – 27,50 грн/долар,

2021 – 28,00 грн/долар,

2022 – 28,50 грн/долар.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Також експерт заявив, що "зелений" проб'є психологічну позначку і дав прогноз курсу долара. Крім того, з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Тим часом НБУ дозволив банкам округляти суми касових операцій і пообіцяв, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук, а з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні.

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці для продолженя програми співпраці з Україною.