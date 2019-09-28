Як зміниться курс долара в найближчі роки: агентство S&P дало прогноз до 2022 року

Міжнародне кредитне агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на найближч 4 роки.\r\nЯк повідомляється на офіційному сайті агентства, згідно з прогнозами експертів, обмінний курс буде виглядати так:\r\n\r\n2019 – 27,00 грн\/долар,\r\n2020 році – 27,50 грн\/долар,\r\n2021 – 28,00 грн\/долар,\r\n2022 – 28,50 грн\/долар.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Також експерт заявив, що "зелений" проб'є психологічну позначку і дав прогноз курсу долара. Крім того, з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.\r\nТим часом НБУ дозволив банкам округляти суми касових операцій і пообіцяв, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук, а з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМісія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці для продолженя програми співпраці з Україною.