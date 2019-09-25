НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций

Национальный банк с 25 сентября 2019 года распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Это решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.

В частности, банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 №25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Результаты округления есть прочими операционными доходами/расходами банка.

С 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек прекращают быть средством платежа.

В связи с этим все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных малейшему номиналу денежных знаков национальной валюты, находящейся в обращении, - 10 копейкам.

Как сообщали Українські Новини, НБУ за два года выведет из оборота бумажные купюры номиналом в 1, 2, 5 и 10 грн.

НБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. с июля