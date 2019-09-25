НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций

Национальный банк с 25 сентября 2019 года распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nЭто решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.\r\nВ частности, банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 №25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРезультаты округления есть прочими операционными доходами\/расходами банка.\r\nС 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек прекращают быть средством платежа.\r\nВ связи с этим все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных малейшему номиналу денежных знаков национальной валюты, находящейся в обращении, - 10 копейкам.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ за два года выведет из оборота бумажные купюры номиналом в 1, 2, 5 и 10 грн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. с июля