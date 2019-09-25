"Зеленый" пробьет психологическую отметку: прогноз курса доллара

\r\n\r\nВ то время, как НБУ продолжает укреплять гривну, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может побить абсолютный рекорд за 4 года, достигнув 24-24,1 грн\/$, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на аналитика Егора Комова.\r\n\r\n\r\n\r\nПо его словам, тенденция к укреплению и ситуация на валютном рынке позволят национальной валюте протестировать новую психологическую отметку в 24 грн\/$.\r\n"Сейчас видим на рынке очень позитивную ситуацию. Есть риски невыполнения бюджета и, думаю, Национальный банк отчасти может сгладить снижение курса доллара. Но, скорее всего, отметку около 24 грн\/$ в ближайшую неделю мы все-таки протестируем", – отмечает эксперт.\r\nПочему растет гривна:\r\n\r\n\r\nвысокие экспортные выручки;\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nспрос на гривню среди иностранных покупателей украинских ценных бумаг;\r\n\r\n\r\nстабильный баланс спроса и предложения на рынке.\r\n\r\n\r\nКурс доллара в Украине в первую очередь зависит от сезонных факторов, хотя сейчас четкие переходы стерты. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление гривны, осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуация стабилизируется и с начала года происходит плавный подход к летнему укреплению украинской валюты.\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n