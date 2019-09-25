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25 сентября 2019, среда, 09:59 161
Финансы 2019-09-25T11:30:02+03:00
Українські Новини
"Зеленый" пробьет психологическую отметку: прогноз курса доллара

"Зеленый" пробьет психологическую отметку: прогноз курса доллара

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay
В то время, как НБУ продолжает укреплять гривну, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может побить абсолютный рекорд за 4 года, достигнув 24-24,1 грн/$, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на аналитика Егора Комова.

По его словам, тенденция к укреплению и ситуация на валютном рынке позволят национальной валюте протестировать новую психологическую отметку в 24 грн/$.

"Сейчас видим на рынке очень позитивную ситуацию. Есть риски невыполнения бюджета и, думаю, Национальный банк отчасти может сгладить снижение курса доллара. Но, скорее всего, отметку около 24 грн/$ в ближайшую неделю мы все-таки протестируем", – отмечает эксперт.

Почему растет гривна:

  • высокие экспортные выручки;

  • спрос на гривню среди иностранных покупателей украинских ценных бумаг;

  • стабильный баланс спроса и предложения на рынке.

Курс доллара в Украине в первую очередь зависит от сезонных факторов, хотя сейчас четкие переходы стерты. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление гривны, осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуация стабилизируется и с начала года происходит плавный подход к летнему укреплению украинской валюты.

Как сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

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