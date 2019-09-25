Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 24,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,09 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,12-24,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,17-24,21 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,69% с 27,72 UAH/USD до 24,20 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 25 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,36 грн за 10 рублей.

Тем временем доллар продолжает рекордное падение. Также доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривна ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривну в (почти) свободное плавание.