подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 18:21 354
Экономика 2019-09-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 24,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,09 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,12-24,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,17-24,21 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,69% с 27,72 UAH/USD до 24,20 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 25 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,36 грн за 10 рублей.

Тем временем доллар продолжает рекордное падение. Также доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривна ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривну в (почти) свободное плавание.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк

Архив
Новости
Зеленский считает Трампа политическим учителем 19:35
Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена 19:10
Перевод стенограммы разговора Трампа с Зеленским 19:10
Министр обороны приказал уволить в запас военных, призванных в 2018 19:00
ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы 18:44
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok