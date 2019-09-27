подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 сентября 2019, пятница, 09:18 412
Экономика 2019-09-27T09:18:44+03:00
Українські Новини
Судреформа, борьба с коррупцией и деолигархизация: в МВФ назвали требования к Украине

Судреформа, борьба с коррупцией и деолигархизация: в МВФ назвали требования к Украине

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине, передают Українські Новини.

"Подъем экономики на более высокий уровень экономического роста также требует ускорения структурных реформ, что, прежде всего, предусматривает установление верховенства права, в том числе при помощи судебной реформы, и борьбу с коррупцией. Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике", - говорится в нем.

При этом в миссии отметил, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Отмечается, что макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения более быстрых темпов роста.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Так, в Минфине заявили, что переговоры о новой программе Международного валютного фонда находятся в активной фазе.

Тем временем, Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке МВФ.

Больше новостей о: Судебная реформа МВФ Миссия МВФ Украина-МВФ борьба с коррупцией деолигархизация Рост экономики Программа финансирования МВФ

Архив
Новости
Сын помощника Зеленского Шефира работает помощником у депутата от "Слуги народа", - СМИ 11:46
Правоохранительный комитет Рады просит экспертов Совета Европы дать свои заключения по законопроекту №2116 о ГБР, - Монастырский 11:45
Гончарук заявил, что МВФ похвалил Украину и продолжит переговоры позже 11:44
Российский рубль подскочил перед выходными в обменниках Киева 11:15
Всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении 11:10
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
больше новостей
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok