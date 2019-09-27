Судреформа, борьба с коррупцией и деолигархизация: в МВФ назвали требования к Украине

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине, передают Українські Новини.

"Подъем экономики на более высокий уровень экономического роста также требует ускорения структурных реформ, что, прежде всего, предусматривает установление верховенства права, в том числе при помощи судебной реформы, и борьбу с коррупцией. Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике", - говорится в нем.

При этом в миссии отметил, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Отмечается, что макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения более быстрых темпов роста.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Так, в Минфине заявили, что переговоры о новой программе Международного валютного фонда находятся в активной фазе.

Тем временем, Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке МВФ.