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01 червня 2019, субота, 11:18 68
Зовнішня політика 2019-06-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
Трамп запросив Зеленського до США

Трамп запросив Зеленського до США

Володимир Зеленський. Фото: АП
Володимир Зеленський. Фото: АП

Президент Володимир Зеленський дякує Президентові США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вішінгтона.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський вдячний Президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона", - сказано в ньому.

Очільник держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", який був презентований в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

При цьому не уточнюється, коли такий візит планується.

Як повідомляли Українські Новини, Макрон запросив Зеленського у Францію.

Також Європейський Союз очікує візит Зеленського в Брюссель (Бельгія) в червні.

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