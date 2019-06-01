Трамп запросив Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський дякує Президентові США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вішінгтона.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський вдячний Президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона", - сказано в ньому.

Очільник держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", який був презентований в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

При цьому не уточнюється, коли такий візит планується.

Як повідомляли Українські Новини, Макрон запросив Зеленського у Францію.

Також Європейський Союз очікує візит Зеленського в Брюссель (Бельгія) в червні.