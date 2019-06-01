Трамп запросив Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський дякує Президентові США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вішінгтона.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Президент України Володимир Зеленський вдячний Президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона", - сказано в ньому.\r\nОчільник держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", який був презентований в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.\r\nПри цьому не уточнюється, коли такий візит планується.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Макрон запросив Зеленського у Францію.\r\nТакож Європейський Союз очікує візит Зеленського в Брюссель (Бельгія) в червні.