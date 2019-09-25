Долар продовжує рекордне падіння: курс валют в середині тижня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 вересня на 7,77 коп. до 24,3319 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,06 коп. до 23,9942 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 8,71 коп. до 26,2808 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 11,67 коп. до 26,7725 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЕвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n23,9942\r\n24,3319\r\n26,2808\r\n26,7725\r\n3,39\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,1100\r\n24,9000\r\n26,4500\r\n27,5000\r\n3,71\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n23,5500\r\n24,1700\r\n26,0000\r\n26,5000\r\n2,50\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют. Також з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.\r\nКрім того, НБУ продовжує зміцнювати гривню - курс підскочив майже на 12 копійок.\r\nТим часом у НБУ заявили, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук, а Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% у 2019 році.