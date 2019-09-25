Долар продовжує рекордне падіння: курс валют в середині тижня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 вересня на 7,77 коп. до 24,3319 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,06 коп. до 23,9942 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,71 коп. до 26,2808 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,67 коп. до 26,7725 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Евро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,9942 24,3319 26,2808 26,7725 3,39 3,89 Максимальний 24,1100 24,9000 26,4500 27,5000 3,71 5,00 Мінімальний 23,5500 24,1700 26,0000 26,5000 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют. Також з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Крім того, НБУ продовжує зміцнювати гривню - курс підскочив майже на 12 копійок.

Тим часом у НБУ заявили, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук, а Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% у 2019 році.