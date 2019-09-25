НБУ продолжает укреплять гривну: курс подскочил почти на 12 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 сентября, на 11,77 коп. до 24,2095 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3021,758\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2420,9491\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2448,7684\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n224,8856\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8002\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2663,7703\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH\/USD в то время, как гривна на межбанке снова взлетела после выходных.\r\nТакже эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю.\r\nА Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. При этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год – повышен на 0,1 п.п. до 3,8%. Ожидается, что рост экономики будет умеренным в течение прогнозируемого горизонта, как в Восточной Европе, так и в Центральной Азии.