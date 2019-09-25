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25 сентября 2019, среда, 06:00 374
Экономика 2019-09-25T08:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну: курс подскочил почти на 12 копеек

НБУ продолжает укреплять гривну: курс подскочил почти на 12 копеек

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 сентября, на 11,77 коп. до 24,2095 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3021,758
100 долларов США 2420,9491
100 швейцарских франков 2448,7684
1000 иен 224,8856
10 российских рублей 3,8002
100 евро 2663,7703

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова взлетела после выходных.

Также эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю.

А Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. При этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год – повышен на 0,1 п.п. до 3,8%. Ожидается, что рост экономики будет умеренным в течение прогнозируемого горизонта, как в Восточной Европе, так и в Центральной Азии.

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