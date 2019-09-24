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24 сентября 2019, вторник, 10:45 48
Финансы 2019-09-24T10:46:05+03:00
Українські Новини
Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 сентября на 12,89 коп. до 24,4461 UAH/USD, курс покупки – понизился на 14,08 коп. до 24,1115 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 25,71 коп. до 26,4067 UAH/EUR, курс продажи понизился на 23,37 коп. до 27,2107 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,1115 24,4461 26,4067 26,9282 3,41 3,92
Максимальный 24,2500 24,9000 26,6000 27,5000 3,75 5,00
Минимальный 23,7000 24,2600 26,0000 26,6500 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю. Также доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели, а российский рубль подешевел. Ранее Национальный банк укрепил гривну на 20 копеек.

Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук. Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD

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