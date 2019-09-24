Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 сентября на 12,89 коп. до 24,4461 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 14,08 коп. до 24,1115 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 25,71 коп. до 26,4067 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 23,37 коп. до 27,2107 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,1115\r\n24,4461\r\n26,4067\r\n26,9282\r\n3,41\r\n3,92\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,2500\r\n24,9000\r\n26,6000\r\n27,5000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n23,7000\r\n24,2600\r\n26,0000\r\n26,6500\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю. Также доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели, а российский рубль подешевел. Ранее Национальный банк укрепил гривну на 20 копеек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук. Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH\/USD