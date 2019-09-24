Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 2,7% в 2019

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Об этом говорится в Global economic prospects, передают Українські Новини.

При этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год – повышен на 0,1 п.п. до 3,8%. Ожидается, что рост экономики будет умеренным в течение прогнозируемого горизонта, как в Восточной Европе, так и в Центральной Азии.

Темпы будущего роста в обоих субрегионах зависят от успешной реализации структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды, достижение приемлемого уровня задолженности и реструктуризацию государственных предприятий (Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова, Украина, Узбекистан).

ВБ отмечает, что отмена структурных реформ остается риском во многих странах, особенно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Турции и Украине. Возобновление конфликта в Сирийской Арабской Республике или Украине может вызвать новые санкции.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли. По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки. Среди рисков названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции.

Также рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ, однако Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Тем временем, в апреле-июне 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.