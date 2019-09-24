подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 09:40 148
Экономика 2019-09-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 2,7% в 2019

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 2,7% в 2019

Всемирный банк. Фото: aksam.com.tr
Всемирный банк. Фото: aksam.com.tr

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Об этом говорится в Global economic prospects, передают Українські Новини.

При этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год – повышен на 0,1 п.п. до 3,8%. Ожидается, что рост экономики будет умеренным в течение прогнозируемого горизонта, как в Восточной Европе, так и в Центральной Азии.

Темпы будущего роста в обоих субрегионах зависят от успешной реализации структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды, достижение приемлемого уровня задолженности и реструктуризацию государственных предприятий (Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова, Украина, Узбекистан).

ВБ отмечает, что отмена структурных реформ остается риском во многих странах, особенно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Турции и Украине. Возобновление конфликта в Сирийской Арабской Республике или Украине может вызвать новые санкции.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли. По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки. Среди рисков названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции.

Также рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ, однако Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Тем временем, в апреле-июне 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Больше новостей о: Всемирный банк рост ввп ВВП Украины

Архив
Новости
Рубль немного подорожал в обменниках после обвала 11:15
Закарпатская прокуратура требует перемен и новых, некоррумпированных руководителей, - активисты 11:08 Документ
Экс-директору госпредприятия "Завод порошковой металлургии" сообщили о подозрении в нанесении ущерба бюджету 11:03
Задержание боевика ДНР в Дружковке. Фото: пресс-центр СБУ
Заблокировал и разоружил украинских военных: боевик с позывным "Комбат" отделался мягким приговором 11:00
Более 7 млн ​​абонентов Киевстар воспользовалось 4G-интернетом 10:58 Пресс-релиз
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok