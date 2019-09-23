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23 вересня 2019, понеділок, 20:17 13
Життя 2019-09-23T20:45:01+03:00
Українські Новини
Пухлина Заворотнюк неоперабельна: лікарі підтримують стан акторки ліками

Пухлина Заворотнюк неоперабельна: лікарі підтримують стан акторки ліками

Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Ракова пухлина відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк є неоперабельною та її стан лікарі будуть підтримувати виключно медикаментами.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

"Пухлина Анастасії Заворотнюк неоперабельна. До такого висновку прийшли лікарі після тритижневого спостереження актриси", - сказано в ньому.

Повідомляється, що наразі стан Заворотнюк оцінюється як стабільно тяжкий і у відділенні терапії приватної московської клініки з акторкою постійно знаходиться її директор. Періодично акторку відвідують донька і мати, а чоловік Заворотнюк Петро Чернишов був змушений покинути її через роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ через те, що вона не могла дихати самостійно, але її стан погіршився через нього.

Пізніше акторка вийшла з коми і лікарі почали її лікування - Заворотнюк перенесла дві операції. ЗМІ писали, що у акторки з'явилися шанси на одужання.

Російський нейрохірург В'ячеслав Рак пояснив, що при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта. При цьому перемогти пухлину Заворотнюк вже практично неможливо і п'ятирічна виживаність "складає лічені відсотки".

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