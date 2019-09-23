Пухлина Заворотнюк неоперабельна: лікарі підтримують стан акторки ліками

Ракова пухлина відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк є неоперабельною та її стан лікарі будуть підтримувати виключно медикаментами.\r\nПро це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.\r\n"Пухлина Анастасії Заворотнюк неоперабельна. До такого висновку прийшли лікарі після тритижневого спостереження актриси", - сказано в ньому.\r\nПовідомляється, що наразі стан Заворотнюк оцінюється як стабільно тяжкий і у відділенні терапії приватної московської клініки з акторкою постійно знаходиться її директор. Періодично акторку відвідують донька і мати, а чоловік Заворотнюк Петро Чернишов був змушений покинути її через роботу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ через те, що вона не могла дихати самостійно, але її стан погіршився через нього.\r\nПізніше акторка вийшла з коми і лікарі почали її лікування - Заворотнюк перенесла дві операції. ЗМІ писали, що у акторки з'явилися шанси на одужання.\r\nРосійський нейрохірург В'ячеслав Рак пояснив, що при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта. При цьому перемогти пухлину Заворотнюк вже практично неможливо і п'ятирічна виживаність "складає лічені відсотки".