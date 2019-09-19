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19 сентября 2019, четверг, 12:43 28
Жизнь 2019-09-19T13:06:58+03:00
Українські Новини
Заворотнюк может выжить: актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение

Заворотнюк может выжить: актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение

Анастасия Заворотнюк. Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк

На фоне диагностированной тяжелой онкологии у Анастасии Заворотнюк возникли осложнения, но сейчас актриса пребывает в стабильно тяжелом состоянии, а у врачей намечен план лечения.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канал Mash.

Согласно ему, в первую очередь доктора применят антибактериальную терапию, а также терапию, направленную на коррекцию отека мозга. Кроме того, артериальное давление поддерживается с помощью специальных препаратов. Таким образом, артистке проводят инфузионную терапию.

Ранее пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила близким друзьям артистки, что та вышла из комы и пошла на поправку. 

"Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", - сообщает подруга Заворотнюк в интервью.

Как сообщали Українські Новини, ранее у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких и врачи отказывались продолжать лечение.

Также нейрохирург сообщал, что победить опухоль актрисы невозможно. 

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