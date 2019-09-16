Состояние Заворотнюк критическое из-за аппарата искусственной вентиляции легких

У известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне последней стадии рака мозга развились полиорганная недостаточность и пневмония. Она по-прежнему находится в коме.\r\nОб этом сообщает Telegram-канал Mash.\r\nСогласно сообщению, пневмония возникла как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Канал напомнил, что состояние Заворотнюк настолько тяжелое, что ее отказались лечить в польской клинике и ее пришлось перевести в российскую.\r\nМосковская клиника, где лежит актриса, позавчера прервала ее интенсивную терапию.\r\nПри этом муж Анастасии Петр Чернышев и ее мать продолжают ежедневно дежурить у постели.\r\nКак сообщали Українські Новини, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что она не может дышать самостоятельно. \r\nРоссийский нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту. При этом победить опухоль Заворотнюк уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".