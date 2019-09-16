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16 сентября 2019, понедельник, 11:45 62
Жизнь 2019-09-16T11:50:12+03:00
Українські Новини
Состояние Заворотнюк критическое из-за аппарата искусственной вентиляции легких

Состояние Заворотнюк критическое из-за аппарата искусственной вентиляции легких

Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

У известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне последней стадии рака мозга развились полиорганная недостаточность и пневмония. Она по-прежнему находится в коме.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, пневмония возникла как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Канал напомнил, что состояние Заворотнюк настолько тяжелое, что ее отказались лечить в польской клинике и ее пришлось перевести в российскую.

Московская клиника, где лежит актриса, позавчера прервала ее интенсивную терапию.

При этом муж Анастасии Петр Чернышев и ее мать продолжают ежедневно дежурить у постели.

Как сообщали Українські Новини, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что она не может дышать самостоятельно. 

Российский нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту. При этом победить опухоль Заворотнюк уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".

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