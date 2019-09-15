Не может самостоятельно дышать: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Сегодня, 15 сентября, известную российскую актрису Анастасиию Заворотнюк, которой ранее поставили диагноз рак мозга последней стадии, подключили к аппарату исскуственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Так, сообщается, что состояние актрисы ухудшилось, и в единственной клинике в Москве, где ее согласились принять после лечения в Польше, также прекратили специализированную терапию.

Вчера, 14 сентября, врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение Заворотнюк.

Дальнейшее лечение Заворотнюк противопоказано.

Отмечается, что актриса остается в больнице под наблюдением.

"Актриса в коме. У нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни ... Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ. Состояние поддерживают с помощью медикаментов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, по данным сотрудника российского Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслава Рака, при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту.

Ранее Андрей Разин, создатель "Ласкового мая", предположил, что причина страшного недуга Заворотнюк - предпринятые ею процедуры омоложения стволовыми клетками.

Также звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком.