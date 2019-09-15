подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 сентября 2019, воскресенье, 12:02 111
Жизнь 2019-09-15T12:02:46+03:00
Українські Новини
Не может самостоятельно дышать: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Не может самостоятельно дышать: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Сегодня, 15 сентября, известную российскую актрису Анастасиию Заворотнюк, которой ранее поставили диагноз рак мозга последней стадии, подключили к аппарату исскуственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Так, сообщается, что состояние актрисы ухудшилось, и в единственной клинике в Москве, где ее согласились принять после лечения в Польше, также прекратили специализированную терапию.

Вчера, 14 сентября, врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение Заворотнюк.

Дальнейшее лечение Заворотнюк противопоказано. 

Отмечается, что актриса остается в больнице под наблюдением.

"Актриса в коме. У нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни ... Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ. Состояние поддерживают с помощью медикаментов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, по данным сотрудника российского Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслава Рака, при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту.

Ранее Андрей Разин, создатель "Ласкового мая", предположил, что причина страшного недуга Заворотнюк - предпринятые ею процедуры омоложения стволовыми клетками.

Также звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком.

Больше новостей о: Рак Актриса Анастасия Заворотнюк

Архив
Новости
Коломойский блокирует приватизацию "Центрэнерго", - Кушнирук 11:54
Проект соединения Балтийского и Черного морей не окупится никогда, - эксперт 11:26
Украинские моряки в США. Фото: посольство Украины в США/Твиттер
Украинские моряки прошли обучение в США для службы на катерах Island 11:01
Представились работниками спецслужб: в Польше по делу о контрабанде янтаря задержали украинцев 10:35
Поджег стог сена: под Одессой 5-летний мальчик устроил пожар и погиб 10:09
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Доллар в понедельник обвалится: самый низкий курс за последние три года 06:02
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok