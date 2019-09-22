Заворотнюк все еще в тяжелом состоянии, но появились шансы на выздоровление, - СМИ

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая перенесла уже вторую операцию, сейчас находится в тяжелом состоянии, однако появился шанс, что ей удастся одолеть болезнь. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил ее друг, журналист Сергей Майоров.

Так, Майоров рассказал, что накануне общался с директором Закоротнюк Мариной Потаповой.

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный", - заявил друг актрисы.

Майоров подчеркнул, что рак мозга четвертой стадии у Заворотнюк остается неподтвержденным диагнозом.

По его словам, появилась надежда на лучшее.

Также Майоров рассказал, что рядом со звездой в больнице все время находится ее муж Петр Чернышев.

Кроме того, Майоров отметил, что Заворотнюк не в курсе, что ее состояние активно обсуждают в СМИ.

Как сообщали Українські Новини, ранее у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких и врачи отказывались продолжать лечение.

А 13 сентября стало известно, что Заворотнюк борется с раком. В частности, СМИ сообщили, что звезда попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. По неподтвержденным данным, рак Заворотнюк диагностировали весной 2019 года.