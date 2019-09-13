Диагноз, как у Жанны Фриски: у актрисы Заворотнюк начался отек мозга

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Само заболевание у актрисы выявили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе.

В московскую же клинику Заворотнюк доставили прямиком из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев.

Как сообщали Українські Новини, в 2009 году уничтожили ледовый каток Заворотнюк.

Также скончалась известная российская актриса Александра Назарова. Кроме того, звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком.

Ранее в ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Также в России умерла звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Кроме того, в Пакистане боевики убили актрису за отказ присоединиться к вечеринке.