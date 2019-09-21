Заворотнюк продолжает бороться за жизнь: актриса перенесла вторую операцию

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая ранее вышла из комы, перенесла вторую операцию.\r\nОб этом сообщил ее друг, журналист Сергей Майоров, который накануне общался с директором 48-летней актрисы Мариной Потаповой. Он отметил, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в тяжелом состоянии, пишет "НВ Style".\r\n"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный", — заявил он, утверждая, что рак мозга четвертой стадии остается неподтвержденным диагнозом.\r\nМайоров добавил, что появилась надежда на лучшее.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"То, что две операции уже сделаны, наводит на определенные мысли. Надежда, что все будет хорошо — есть", — сообщил он, добавив, что рядом с Заворотнюк в больнице все время находится ее супруг Петр Чернышев.\r\nДруг семьи также сообщил, что Заворотнюк ни с кем не общается и не знает, что о ее страшной болезни говорят в СМИ.\r\n"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", — добавил Майоров.\r\nНапомним, 13 сентября стало известно, что Заворотнюк борется с раком. В частности, СМИ сообщили, что звезда попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. По неподтвержденным данным, рак Заворотнюк диагностировали весной 2019 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких и врачи отказывались продолжать лечение.\r\nНакануне гражданский муж Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал болезнь Заворотнюк, отметив, что их ситуации очень похожи. Болезнь актрисы также прокомментировала ее дочь Анна, которая резко высказалась в адрес российских журналистов.\r\nОтметим, известность пришла к Заворотнюк после того, как она сыграла роль няни Вики в сериале Моя прекрасная няня. Характерный украинский акцент российская актриса позаимствовала от коллеги по театру — Ольги Блок-Миримской.\r\nВ 2018 году Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. Кроме того, Заворотнюк незаконно гастролировала в Крыму. Так, летом 2017 года актрису обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины и незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n