Заворотнюк продолжает бороться за жизнь: актриса перенесла вторую операцию

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая ранее вышла из комы, перенесла вторую операцию.

Об этом сообщил ее друг, журналист Сергей Майоров, который накануне общался с директором 48-летней актрисы Мариной Потаповой. Он отметил, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в тяжелом состоянии, пишет "НВ Style".

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный", — заявил он, утверждая, что рак мозга четвертой стадии остается неподтвержденным диагнозом.

Майоров добавил, что появилась надежда на лучшее.

"То, что две операции уже сделаны, наводит на определенные мысли. Надежда, что все будет хорошо — есть", — сообщил он, добавив, что рядом с Заворотнюк в больнице все время находится ее супруг Петр Чернышев.

Друг семьи также сообщил, что Заворотнюк ни с кем не общается и не знает, что о ее страшной болезни говорят в СМИ.

"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", — добавил Майоров.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Заворотнюк борется с раком. В частности, СМИ сообщили, что звезда попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. По неподтвержденным данным, рак Заворотнюк диагностировали весной 2019 года.

Ранее у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких и врачи отказывались продолжать лечение.

Накануне гражданский муж Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал болезнь Заворотнюк, отметив, что их ситуации очень похожи. Болезнь актрисы также прокомментировала ее дочь Анна, которая резко высказалась в адрес российских журналистов.

Отметим, известность пришла к Заворотнюк после того, как она сыграла роль няни Вики в сериале Моя прекрасная няня. Характерный украинский акцент российская актриса позаимствовала от коллеги по театру — Ольги Блок-Миримской.

В 2018 году Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. Кроме того, Заворотнюк незаконно гастролировала в Крыму. Так, летом 2017 года актрису обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины и незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма.