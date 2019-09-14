подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • Победить опухоль Заворотнюк невозможно: прогноз нейрохирурга и возможная причина болезни актрисы
14 сентября 2019, суббота, 23:44 263
Жизнь 2019-09-15T00:10:10+03:00
Українські Новини
Победить опухоль Заворотнюк невозможно: прогноз нейрохирурга и возможная причина болезни актрисы

Победить опухоль Заворотнюк невозможно: прогноз нейрохирурга и возможная причина болезни актрисы

Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Нейрохирург, сотрудник российского Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак мозга последней стадии, сообщает rg.ru.

По сообщениям СМИ, артистка частично парализована.

Как пояснил Рак, при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту.

При этом доктор Рак дает самый неутешительный прогноз: победить опухоль уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".

В данном случае речь идет о глиобластоме - "одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга". Той, которая убила Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского. А то, что пациент находится в коме и его парализовало, значит, что опухоль "проросла в критически значимые для человека структуры мозга, и могут помочь только медикаменты".

Ранее Андрей Разин, создатель "Ласкового мая", предположил, что причина страшного недуга Заворотнюк - предпринятые ею процедуры омоложения стволовыми клетками. Так ли это - эксперт дать однозначный ответ не готов. Поскольку причины возникновения глиобластомы до сих пор неизвестны.

"Чтобы с уверенностью говорить о такой взаимосвязи, нужны клинические исследования - они пока еще не проводились. Потому что введение дополнительных факторов роста, которые применяются в различных процедурах омоложения, может способствовать развитию новообразований", - говорит специалист.

Как сообщали Українські Новини, звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком.

Ранее британский певец вынужден прервать концертный тур из-за рака.

Больше новостей о: Рак Актриса Анастасия Заворотнюк

Архив
Новости
Ученики и взрослые отравились в школьной столовой в Винницкой области 23:59
Закон об особом статусе Донбасса необходимо изменить, - Пристайко 22:49
Пожарные. Фото:
Огромный киевский пляжный комплекс Bora Bora сгорел: подробности пожара 22:27
Зеленский может и невысокого роста, но очень сильный физически, - Пристайко о "нормандском формате" 21:57
Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией 21:36
больше новостей
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Баканов рассказал, что он знает о "путче Порошенко" 21:29
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
больше новостей
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok