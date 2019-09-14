Победить опухоль Заворотнюк невозможно: прогноз нейрохирурга и возможная причина болезни актрисы

Нейрохирург, сотрудник российского Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак мозга последней стадии, сообщает rg.ru.

По сообщениям СМИ, артистка частично парализована.

Как пояснил Рак, при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту.

При этом доктор Рак дает самый неутешительный прогноз: победить опухоль уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".

В данном случае речь идет о глиобластоме - "одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга". Той, которая убила Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского. А то, что пациент находится в коме и его парализовало, значит, что опухоль "проросла в критически значимые для человека структуры мозга, и могут помочь только медикаменты".

Ранее Андрей Разин, создатель "Ласкового мая", предположил, что причина страшного недуга Заворотнюк - предпринятые ею процедуры омоложения стволовыми клетками. Так ли это - эксперт дать однозначный ответ не готов. Поскольку причины возникновения глиобластомы до сих пор неизвестны.

"Чтобы с уверенностью говорить о такой взаимосвязи, нужны клинические исследования - они пока еще не проводились. Потому что введение дополнительных факторов роста, которые применяются в различных процедурах омоложения, может способствовать развитию новообразований", - говорит специалист.

Как сообщали Українські Новини, звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком.

Ранее британский певец вынужден прервать концертный тур из-за рака.