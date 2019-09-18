Погода ускладниться до першого рівня небезпеки в середу, - ДСНС

У той час, як зима може наступити дуже рано,

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, по Києву вдень 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Київській області вдень у середу також пориви вітру 15-20 м/с. Також 18 вересня вночі в західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні антициклон Hanneke і циклон Ignaz принесуть в Україну дощі і штормовий вітер. Також, згідно з прогнозом, вересень в Україні повинен був бути теплим. Крім того, прогноз погоди на середину вересня обіцяв перше похолодання.

Тим часом 18 вересня очікується похолодання і дощі. Раніше синоптик попередила про різке похолодання в Україні, а перший день тижня став останнім теплим.