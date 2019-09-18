підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
ONLINE
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 вересня 2019, середа, 09:14 15 Карта
Силові структури 2019-09-18T12:40:19+03:00
Українські Новини
Погода ускладниться до першого рівня небезпеки в середу, - ДСНС

Погода ускладниться до першого рівня небезпеки в середу, - ДСНС

Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

У той час, як зима може наступити дуже рано, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про значні пориви вітру 15-20 м/с першого (жовтого) рівня небезпеки у середу, 18 вересня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, по Києву вдень 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Київській області вдень у середу також пориви вітру 15-20 м/с. Також 18 вересня вночі в західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні антициклон Hanneke і циклон Ignaz принесуть в Україну дощі і штормовий вітер. Також, згідно з прогнозом, вересень в Україні повинен був бути теплим. Крім того, прогноз погоди на середину вересня обіцяв перше похолодання.

Тим часом 18 вересня очікується похолодання і дощі. Раніше синоптик попередила про різке похолодання в Україні, а перший день тижня став останнім теплим.

Більше новин про: Прогноз погоди штормове попередження ДСНС України Штормовий вітер

Архів
Новини
У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов 13:02
Борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали 12:54
Морські порти необхідно винести з концесійного списку, - вчені НАН України 12:47
Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво 12:38
У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля 12:30
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok