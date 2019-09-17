Время доставать теплые вещи: 18 сентября ожидается похолодание и дожди

Из-за мощного северного циклона, 18 сентября в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

17 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+22 градуса; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, со вторника ожидались похолодание и первые дожди. Ранее в прогнозе на сентябрь 2019 обещали умеренные осадки и комфортную температуру.