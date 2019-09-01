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  • Сентябрь в Украине будет теплым, дожди ожидаются со второй недели: прогноз погоды на месяц
01 сентября 2019, воскресенье, 08:46 23
Жизнь 2019-09-01T09:00:44+03:00
Українські Новини
Сентябрь в Украине будет теплым, дожди ожидаются со второй недели: прогноз погоды на месяц

Сентябрь в Украине будет теплым, дожди ожидаются со второй недели: прогноз погоды на месяц

Осень Фото: pixabay.com
Осень Фото: pixabay.com

В то время, как 1 сентября в Украине началось с жары и локальных гроз, по прогнозу погоды на сентябрь 2019 года ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

Об этом сообщает Meteoprog.

Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень камфорной. Можете смело планировать отпуск на бархатный сезон в Украине. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°С, а минимальная: +12…+16°С. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются.

Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. Но осадки усилятся, что, безусловно, порадует огородников грибников.

Третья неделя сентября 2019 года придёт в Украину с незначительным похолоданием. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°C. Обильных грозовых дождей в прогнозе нет.

Четвертая и последняя неделя сентября будет погожей. Но ртутные столбики снова немного "упадут". Мы можем рассчитывать на дневной максимум в пределах +15…+17°С, минимум до +8…+10°С. Сентябрь месяц попрощается с нами приятной температурой воздуха и отсутствием интенсивных дождей.

Как сообщали Українські Новини, сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября. 

Тем временем, в мире  июль 2019 стал самым жарким в истории.

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