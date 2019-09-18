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18 сентября 2019, среда, 06:06 687 Карта
Общество 2019-09-18T06:19:41+03:00
Українські Новини
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер

Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер

Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

Сегодня, 18 сентября, в Украине ожидаются периодические дожди и сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, Украина еще и окажется между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. А именно между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz (вторая карта).



Отмечается, что главным погодным ньюсмейкером будет сегодня сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.

Температура воздуха после недавнего солнца + 11 + 15 градусов, на юге + 15 + 21 градус, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до + 11 + 13 градусов.

Также синоптик обрадовала, что по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23-го сентября, украинцев снова ждет солнечная и теплая погода.

"Но пока утепляемся и кладем в карман по гламурному кирпичу - завтра холод, дождь и сильный ветер. Будьте очень осторожны, особенно под большими деревьями, билбордами, выбирайте тщательнее место для парковки автомобиля", - посоветовала она.

Прогноз погоды на 18 сентября. Скриншот: Прогноз погоды на 18 сентября. Скриншот: "Укргидрометцентр"

Напомним, ранее стало известно о прогнозе погоды на весь сентябрь.

Тем временем мощный северный циклон принесет снег и заморозки.

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