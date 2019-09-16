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16 сентября 2019, понедельник, 05:30 35 Карта
Жизнь 2019-09-16T08:30:02+03:00
Українські Новини
Первый день недели станет последним теплым: синоптик предупредила о похолодании

Первый день недели станет последним теплым: синоптик предупредила о похолодании

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Хотя в понедельник резко потеплеет до +28 градусов, такая температура продержится недолго - уже со вторника ожидается значительное снижение температуры воздуха и первые осенние дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Кто в субботу-воскресенье замерз, сможет немного погреться в понедельник. 16 сентября в Украине температура воздуха проснется после выходных, подскочит до +23...+28 градусов, разве на Западе будет более степенной, +19...+23 градуса", - сообщила синоптик.

Диденко посоветовала не забывать, что ночи уже не июльские, и кому нужно рано выходить или поздно возвращаться, одеваться неободимо обязательно теплее. Также уже время вспомнить об одеялах.

При этом дождей в понедельник не будет, но ожидается солнце и белые облака, хотя будет дуть порывистый северо-западный ветер.

В столице же понедельник будет теплым и солнечным, около 23 градусов, а уже со вторник подойдут облака, начнутся периодические дожди и понижение температуры воздуха.

"Поэтому пора потихоньку сортировать майки, сарафанчики, шорты, пляжные полотенца, готовить их к эмиграции на верхние полки шкафов, а с юга начинать встречать закрытые мокасины, свитера, плотные шарфы и легкие пуховики", - посоветовала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

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