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14 сентября 2019, суббота, 13:16 698 Карта
Жизнь 2019-09-14T13:18:04+03:00
Українські Новини
Похолодает до +2, но осадков не будет: прогноз погоды на середину сентября

Похолодает до +2, но осадков не будет: прогноз погоды на середину сентября

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

После того, как в Украина начала приходить климатическая осень, 15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, в Херсонской области +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

14 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+22 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

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