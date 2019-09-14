Похолодает до +2, но осадков не будет: прогноз погоды на середину сентября

После того, как в Украина начала приходить климатическая осень, 15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, в Херсонской области +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\n14 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+22 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.\r\nТем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.