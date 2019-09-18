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  • Зима может наступить очень рано: в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет
18 сентября 2019, среда, 06:05 2376
Жизнь 2019-09-18T06:06:17+03:00
Українські Новини
Зима может наступить очень рано: в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет

Зима может наступить очень рано: в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет

Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

В Европе, по долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет. Тем временем, на Европу уже надвигается мощный циклон.

Метеорологи из Великобритании исследовали перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой над Северной Атлантикой с востока на запад и спрогнозировали значительное обильные осадки снега и снижение температуры, пишет Meteoprog.

Этот холодный циклон ученые уже назвали "Монстр с Востока". Британцы уже прочувствовали его влияние в феврале 2019 года, когда в некоторых регионах Шотландии температура упала до -14°C, а порывы ветра достигли скорости до 112 км/ч. Во многих местах Англии выпало более 50 см снега, что вызвало транспортный коллапс. Тяжелая зима привела к гибели 17 человек, в том числе одного ребенка.

Синоптики уверены, "Монстр с Востока" не пощадит Соединенное Королевство и в 2020 году.

В Украине скорее всего будут такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной.

Зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет.

Как сообщали Українські Новини, июль 2019 в мире стал самым жарким в истории.

По прогнозам синоптиков, октябрь в 2019 году будет контрастным

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