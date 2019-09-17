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17 вересня 2019, вівторок, 11:37 32
Суспільство 2019-09-17T13:45:03+03:00
Українські Новини
Як виглядає будинок Гонтаревої після пожежі

Як виглядає будинок Гонтаревої після пожежі

Сьогодні, 17 вересня, близько 3 години ночі невідомий переліз через паркан і підпалив будинок колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої в Гореничах під Києвом. Українські Новини показують, як зараз виглядає будинок Гонтарєвої.


Дах помітно постраждав, але ворота залишилися цілими.

На місці працюють правоохоронці.

Біля будинку Гонтаревої вже багато журналістів.

 

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтаревої.

Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні.

Крім того, Валерія Гонтарева заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.

Також суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтаревої.

Тим часом Президент Володимир Зеленський вважає провокацією підпал будинку Гонтаревої і вимагає від правоохоронців розкрити злочин в найкоротші терміни.

15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.

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