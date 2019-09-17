Як виглядає будинок Гонтаревої після пожежі

Сьогодні, 17 вересня, близько 3 години ночі невідомий переліз через паркан і підпалив будинок колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої в Гореничах під Києвом. Українські Новини показують, як зараз виглядає будинок Гонтарєвої.\r\n\r\nДах помітно постраждав, але ворота залишилися цілими.\r\n\r\nНа місці працюють правоохоронці.\r\n\r\n\r\nБіля будинку Гонтаревої вже багато журналістів.\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтаревої.\r\nРаніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні.\r\nКрім того, Валерія Гонтарева заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй. \r\nТакож суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтаревої.\r\nТим часом Президент Володимир Зеленський вважає провокацією підпал будинку Гонтаревої і вимагає від правоохоронців розкрити злочин в найкоротші терміни.\r\n15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.